Alla vigilia di Palermo-Lecce, primo impegno ufficiale della stagione 2026/27 e valido per la Coppa Italia, Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni del Palermo FC. Il tecnico rosanero ha parlato del ritorno al Renzo Barbera, delle condizioni della squadra dopo il ritiro e la tournée in Australia e delle aspettative per la nuova stagione.

Finalmente il Palermo torna a casa: che sensazioni ci sono alla vigilia della sfida contro il Lecce?

Dopo il ritiro in Val Gardena e la tournée in Australia, come arriva la squadra a questo appuntamento?

Quali indicazioni può fornire affrontare una squadra di categoria superiore come il Lecce?

Quali sono le sue emozioni personali per l'inizio della seconda stagione da allenatore del Palermo?

"Finalmente torniamo a casa, non vediamo l'ora. Sappiamo il clima che troveremo, non è più una sorpresa per noi. Speriamo di fare comunque una bella partita per preparare al meglio l'inizio di campionato. Siamo contenti di tornare davanti alla nostra gente.""Penso che ci arrivi molto bene, abbiamo fatto un ottimo precampionato. Siamo arrivati da pochi giorni in Italia, però la squadra mi sembra che abbia recuperato bene il fuso. L'accoglienza dei tifosi mi auguro che ci abbia gasato ulteriormente. Speriamo di fare una bella gara, tosta. Speriamo di riuscire a passare il turno. Anche se giochiamo contro una squadra di Serie A, dobbiamo pensare sempre al massimo risultato.""Penso che sia un ottimo banco di prova, il miglior viatico possibile per preparare al meglio la partita con la Juve Stabia. Cercheremo di andare in campo, fare la nostra partita, essere tosti, partire con il pedale sull'acceleratore e cercare di fare una grande gara, perché ne abbiamo bisogno. È la prima partita ufficiale, tra poco inizierà il campionato. Dobbiamo dimostrare di essere pronti.""Sono entusiasta di questo ambiente, entusiasta di questa società. Sono molto felice di allenare questi ragazzi. Mi auguro che dimostrino in campo quello che mi fanno vedere tutti i giorni."

"Mi auguro di vedere una crescita rispetto all'anno scorso. Il gruppo è stato confermato, sono arrivati giocatori importanti. Abbiamo tutte le possibilità per poter fare grandi cose quest'anno."

Dall'accoglienza al rientro dall'Australia ai 30.000 del Barbera: che sensazioni lascia un bentornato a casa di questo tipo?

"È inutile ripetersi sui tifosi. Sappiamo. Mi auguro che i nuovi abbiano già capito cosa vuol dire giocare per il Palermo."