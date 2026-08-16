Sarà un Renzo Barbera delle grandi occasioni quello che lunedì farà da cornice a Palermo-Lecce. La squadra di Inzaghi potrà infatti contare sul sostegno di uno stadio gremito di tifosi rosanero: i biglietti per la sfida sono sold out, a conferma della grande attesa per il match che darà ufficialmente il via alla stagione.

Un segnale importante del grande entusiasmo che si respira in città in vista dell'inizio del nuovo campionato.