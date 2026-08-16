Secondo quanto riportato da Il Quotidiano di Palermo, Fabrizio Miccoli sarà tra i protagonisti del quindicesimo Gala annuale dell’Associazione Culturale Italiana di New York, organizzato in occasione delle celebrazioni per il Columbus Day.

L’evento è in programma lunedì 12 ottobre 2026 nella cornice di Russo’s On The Bay, a Howard Beach, e vedrà la partecipazione di diverse personalità italiane che si sono distinte nel mondo della cultura, dell’impegno civile, dell’imprenditoria e dello sport.

Per l’ex capitano e simbolo del Palermo è previsto il Premio alla Carriera. Come riferisce Il Quotidiano di Palermo, il riconoscimento vuole celebrare il percorso di Miccoli nel calcio italiano e, in particolare, il suo legame con la maglia rosanero, con cui è diventato uno dei giocatori più rappresentativi della storia recente del club.

A rendere ancora più prestigiosa la serata sarà la presenza di Roberto Baggio, al quale verrà assegnato il riconoscimento come miglior calciatore italiano di tutti i tempi. I due ex calciatori saranno dunque tra i principali protagonisti del Gala, con Miccoli premiato per la sua carriera e il suo legame con il Palermo e Baggio celebrato come una delle più grandi icone del calcio italiano.

Tra i premiati ci sarà anche Maria Falcone, presidente della Fondazione dedicata al fratello Giovanni Falcone. A lei sarà conferito il premio Donna dell’anno per il suo impegno nella promozione della legalità e nella diffusione della memoria.

La manifestazione è coordinata dal commendatore Tony Di Piazza, presidente dell’Associazione Culturale Italiana di New York ed ex vicepresidente del Palermo FC. Proprio Di Piazza, come riportato da Il Quotidiano di Palermo, ha espresso soddisfazione per la possibilità di celebrare personalità capaci di rappresentare l’Italia nel mondo.

Nel commentare i riconoscimenti, Di Piazza ha sottolineato il valore di Baggio come simbolo di talento e classe e quello di Miccoli, definito una stella e un capitano indimenticato del Palermo, evidenziandone soprattutto il forte legame con la Sicilia.

La serata di New York unirà quindi sport, cultura e impegno civile, con Fabrizio Miccoli pronto a ricevere un nuovo importante riconoscimento per la sua carriera e per quanto rappresentato con la maglia del Palermo.