Sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere la sfida tra Empoli e Palermo, in programma sabato alle 15:00, valida per la 6ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Ceolin e Laghezza, mentre il quarto uomo sarà Mazzoni. Al VAR ci sarà Maggioni, coadiuvato da Rapuano in qualità di AVAR.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

Arbitro:Assistenti:IV:VAR:AVAR:

BENEVENTO-CESENA – Sabato 10/10, ore 15:00Arbitro: Ferrieri CaputiAssistenti: Costanzo-RicciIV: MarchettiVAR: Piccinini (on site, Stadio Vigorito)AVAR: Di Vuolo (on site, Stadio Vigorito)

EMPOLI-PALERMO – Sabato 10/10, ore 15:00Arbitro: MarinelliAssistenti: Ceolin-LaghezzaIV: MazzoniVAR: MaggioniAVAR: Rapuano

SUDTIROL-ASCOLI – Sabato 10/10, ore 15:00Arbitro: TurriniAssistenti: Passeri-CecconiIV: PerenzoniVAR: DionisiAVAR: Paganessi

VIRTUS ENTELLA-JUVE STABIA – Sabato 10/10, ore 15:00Arbitro: DrigoAssistenti: Politi-BelsantiIV: CalzavaraVAR: PezzutoAVAR: Santoro

VICENZA-PISA – Sabato 10/10, ore 17:15Arbitro: Di MarcoAssistenti: Trinchieri-RussoIV: RestaldoVAR: Rutella (on site, Stadio Menti)AVAR: Prontera (on site, Stadio Menti)

AREZZO-CREMONESE – Sabato 10/10, ore 19:30Arbitro: ZanottiAssistenti: Chiavaroli-DjurdjevicIV: DiniVAR: Baroni (on site, Stadio Città di Arezzo)AVAR: Del Giovane (on site, Stadio Città di Arezzo)

CATANZARO-MANTOVA – Domenica 11/10, ore 15:00Arbitro: MuceraAssistenti: Cortese-ScatragliIV: GaviniVAR: MassimiAVAR: Rapuano

PADOVA-CARRARESE – Domenica 11/10, ore 17:15Arbitro: AllegrettaAssistenti: Monaco-SantarossaIV: VingoVAR: CossoAVAR: Rutella

MODENA-HELLAS VERONA – Domenica 11/10, ore 19:30Arbitro: ArenaAssistenti: Gentile-LauriIV: GalipòVAR: PronteraAVAR: Paterna