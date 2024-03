Serie B, le designazioni della 30esima giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Venezia

I nominativi degli Arbitri, Assistenti, IV Ufficiale, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno la gara in programma domenica pomeriggio.

Sono stati resi noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 30ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 16 marzo. Sarà Daniele Doveri l'arbitro della sfida tra Palermo e Venezia, in programma venerdì sera alle 20:30 al "Renzo Barbera". Il fischietto appartenente alla sezione di Roma 1, sarà coadiuvano da Vivenzi e Rossi. IV uomo Zanotti. Al Var Nasca, all'AVAR Pezzuto.