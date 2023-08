Serie B, Gazzetta dello Sport: “Poker di big per la A, c’è il Palermo. Corini…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" pubblica un focus sul prossimo campionato di Serie B che partirà il prossimo 18 agosto con l'anticipo del San Nicola tra Bari e Palermo. Operazioni di mercato, con la sessione estiva ancora in corso di svolgimento, e potenziale griglia di partenza nella corsa alla conquista della Serie A. La rosea indica un poker di big favorite per il salto di categoria: Palermo, Cremonese, Spezia e Parma hanno palesemente dichiarato le rispettive ambizioni di vertice. L'approfondimento sottolinea come il Palermo abbia blindato la difesa con un top come Lucioni, che ha già vinto quattro volte il torneo cadetto ed è reduce d due promozioni in A consecutive. Quotato anche il reparto offensivo a disposizione di Corini: l'attacco con Brunori, Mancuso ed Insigne viene definito spettacolare dal noto quotidiano sportivo nazionale. La Cremonese ha un plus dalla trequarti in su che si chiama Franco Vazquez, vero e proprio lusso per la categoria, ma serve un finalizzatore che concretizzi nei sedici metri. Spezia intrigante con Moro terminale offensivo ed Antonucci largo nel tridente, la batteria di giovani talenti a disposizione di Alvini desta interesse e curiosità. Il Parma ha impressionato in Coppa Italia a Bari, Benedyczak e Colak dal Rangers formano una coppia d'attacco che promette gol e vittorie. Poi c'è la Sampdoria, il leader Brini e la guida tecnica Pirlo sono di categoria superiore, ma la rosa va ancora completata sul mercato. Bari che deve metabolizzare l'uscita di Cheddira, ma ha innestato Menez, Nasti e Diaw, mix di esperienza, talento e gioventù per puntare in alto. Occhio al Venezia, Vanoli ha un'intelaiatura di livello e l'arrivo di Gytkjaer è un gran colpo per l'attacco. L'ex Monza potrebbe formare un tandem da sogno con Pohjanpalo, ma il finlandese non è certo che resti ancora in laguna.