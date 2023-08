Palermo, Repubblica: “Inizia la stagione dell’obiettivo Serie A” E su Torretta….

Il Palermo di Eugenio Corini quest’anno vuole lottare per salire in Serie A, il Centro Sportivo di Torretta è molto vicino dall’essere pronto all’utilizzo. C’è anche una data

Numerosi innesti centrati e correttivi apportati in una rosa che ha mostrato una discreta intelaiatura di base ma altrettanti limiti strutturali lo scorso anno calcistico. Il Palermo di Corini è stato profondamente rivisitato e massicciamente potenziato nella composizione del suo organico per coltivare legittime ambizioni di vertice nel prossimo campionato di Serie B . Scouting del club targato City Group al lavoro ininterrottamente da mesi, idem il management con il coordinamento di Riccardo Bigon e la direzione sportiva di Leandro Rinaudo . Diversi i nodi ancora da sciogliere tra uscite e potenziali operazioni in entrata, l'auspicio del dirigente palermitano è quella di muoversi tempestivamente e centrare gli obiettivi principali sul mercato da mettere a disposizione del tecnico fin dalla prima giornata di campionato, contro il Bari .

Oggi, il Palermo FC si appresta ad affrontare il Cagliari, nella sua prima uscita stagionale ufficiale, nel trentaduesimo turno di Coppa Italia. La squadra di Corini sembra già fatta con Ceccaroni terzino sinistro e in avanti Di Mariano pienamente recuperato che farà coppia con Insigne e Brunori. Al cospetto della squadra neopromossa in Serie A, allenata dall'esperto Claudio Ranieri, il tecnico rosanero potrebbe non contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match Giuseppe Aurelio, che prosegue il lavoro differenziato dopo l'infortunio rimediato al retto femorale destro. Restano da valutare, invece, le condizioni di Leonardo Mancuso, Edoardo Soleri e Nicola Valente, convocati da Corini e tornati a lavorare in gruppo, prendendo anche parte al recente test contro l'Ambrosiana, formazione veneta che milita nel campionato di Eccellenza.