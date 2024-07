Serie B, Di Carlo: “Sassuolo e Palermo favorire per la A. I rosa con Dionisi…”

Ex calciatore strategico nel Vicenza dei miracoli di Francesco Guidolin, centrocampista tutto cuore, polmoni e sagacia tattica. Domenico Di Carlo, ex capitano anche del Palermo tra la fine degli anni ottanta ed inizio anni novanta, ha edificato una brillante carriera sul rettangolo verde grazie ad una straordinaria abnegazione che lo ha portato a ben figurare in massima serie nonostante mezzi tecnici non particolarmente eccelsi. Caparbietà ed intelligenza calcistica che sono poi state doti chiave nella sua parabola da allenatore, con esperienze formative ed importanti alla guida di Chievo, Parma, Sampdoria, Vicenza, Spezia e Spal tra le altre. Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di TMW, Di Carlo ha fatto il punto sulle principali candidate al salto di categoria nel prossimo campionato cadetto.

"Il Sassuolo dopo la retrocessione sarà sicuramente una delle favorite insieme al Palermo. I rosanero l’anno scorso non hanno dato continuità al loro percorso ma sono certo che nella prossima stagione andranno a colmare le lacune in organico. Il club targato CFG ha ingaggiato un allenatore come Dionisi che è esperto e preparato. Spero che anche la Sampdoria possa fare meglio dell’anno scorso. Da ciociaro mi dispiace per la retrocessione del Frosinone, Stirpe e Angelozzi sono due uomini di calcio importanti e gli auguro di tornare subito in Serie A”,