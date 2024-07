Calciomercato Palermo, Gds: “Non solo Nikolaou, sprint rosa per Ferrari. Dionisi…”

Non solo Nikolaou in dirittura d'arrivo, il Palermo insiste per Ferrari, ex Sassuolo, per rinforzare la difesa e puntare alla promozione in A

Grandi manovre in casa Palermo per potenziare il reparto difensivo. Vulnerabilità in fase di non possesso, troppi gol subiti, sistematici errori individuali e di reparto: il rendimento della retroguardia e la fase di non possesso in genere è stato un vero tallone d'Achille per la compagine rosanero nella scorsa stagione calcistica. Il binomio composto da Morgan De Sanctis, nuovo direttore sportivo, e Alessio Dionisi, coach del Palermo edizione 2024-2025, è consapevole che urgono movimenti sostanziali sul mercato per covare ambizioni di vertice. Rosa ormai ad un passo dal centrale difensivo greco Dimitrios Nikolaou, classe 1998 tra i protagonisti della salvezza dello Spezia di D'Angelo. Pupillo di Dionisi che lo ha già guidato ad Empoli con profitto, caldeggiando in tempi non sospetti la sua candidatura per impreziosire il mosaico difensivo a sua disposizione. Tuttavia, come si legge sull'edizione odierna del giornale di Sicilia, il club rosanero vuole continuare ad innestare tasselli di esperienza e qualità nel reparto, ragion per cui prosegue la caccia del management di viale del Fante al cartellino di Gian Marco Ferrari, altro pretoriano di Dionisi ed ex Sassuolo con buona esperienza a livello di Serie A. Ex Parma svincolato ed oggetto di attenzione da parte di diversi club tra massima serie e torneo cadetto: concorrenza agguerrita da parte di Cagliari, Parma, Venezia, tra le big di B forte l'interessamento di Sampdoria e Cremonese per il difensore. Con Graves, Nedelcearu e Lucioni in bilico e e Ceccaroni verso la probabile conferma, il Palermo punta ancora su Ferrari ed avrebbe già intavolato in tempi non sospetti più di un contatto con il ragazzo ed il suo entourage.