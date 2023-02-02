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DESIGNAZIONI ARBITRALI

Serie B, designazioni 23ª giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Reggina

Serie B, designazioni 23ª giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Reggina - immagine 1
Ecco gli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 23ª giornata di Serie B

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Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 23ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 febbraio.

 

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MODENA – CAGLIARI    Venerdì 03/02 h. 20.30

PERENZONI

FIORE - LAUDATO

IV:      BOZZETTO

VAR:     NASCA

AVAR:       VOLPI

 

BENEVENTO – VENEZIA    h. 14.00

SACCHI J.L.

FONTEMURATO - TRASCIATTI

IV:      DI MARCO

VAR:     MARIANI  (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR:  RANGHETTI (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

 

CITTADELLA – ASCOLI      h. 14.00

FERRIERI CAPUTI

BOTTEGONI – DE MEO

IV:       IACOBELLIS

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       PAGANESSI

 

COSENZA – TERNANA    h. 14.00

MAGGIONI

ROSSI L. - RASPOLLINI

IV:     DI CICCO

VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:   PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

 

PERUGIA – BRESCIA      h. 14.00

VALERI

DEI GIUDICI – D’ASCANIO

IV:      LUONGO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     MERAVIGLIA

 

PISA – SUDTIROL      h. 14.00

PICCININI

MIELE D. - VONO

IV:     SACCHI G.

VAR:     DI MARTINO

AVAR:      COLOMBO

 

SPAL – BARI      h. 14.00

ABISSO

GALETTO – MACADDINO

IV:     D’EUSANIO

VAR:     MARINI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

AVAR:     FELICIANI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

 

COMO – FROSINONE    h. 16.15

MANGANIELLO

VALERIANI - MORO

IV:     ZANOTTI

VAR:      PEZZUTO

AVAR:       COSSO

 

PALERMO – REGGINA     Domenica 05/02 h. 16.15

MINELLI

SCATRAGLI - TRINCHIERI

IV:       BONACINA

VAR:      DOVERI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR:      BACCINI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

 

PARMA – GENOA     Domenica 05/02  h. 16.15

FOURNEAU

MOKHTAR - PALERMO

IV:     EMMANUELE

VAR:     BANTI

AVAR:      MONDIN

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