Serie B, decisioni Giudice Sportivo: laser e lancio bottigliette, multato il Palermo

Si è conclusa la tredicesima giornata di Serie B e, come di consueto, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo . La gara tra Palermo e Cittadella è stata macchiata da alcuni episodi spiacevoli dagli spalti che non sono passati inosservati ed, infatti, il club rosanero ha ricevuto l'ennesima sanzione di questa stagione. Di seguito la nota:

“ Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al 55° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco

una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Non è la multa più "salata" della stagione per il Palermo, ricordando l'ammenda al club di viale del Fante pari a € 15.000,00 al seguito di alcuni comportamenti scorretti da parte di una fetta della tifoseria rosanero in occasione del match contro lo Spezia.