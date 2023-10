Serie B, Corriere dello Sport: “Fuga Parma, Bari ok. Palermo e Corini, tonfo grave”

Undicesima giornata del campionato di Serie B che regala colpi di scena e risultati interessanti, fornendo indicazioni di rilievo specie per quanto concerne la lotta al vertice. L'edizione odierna del Corriere dello Sport focalizza i temi principali proposti dal turno del torneo cadetto disputato nel weekend. Bari che lancia un segnale forte di ripresa alle contendenti, dopo il pari contro il Modena la cura Pasquale Marino produce un beillante successo esterno contro il Brescia di Gastaldello che rilancia i galletti. Compagine pugliese viva ed in trend ascendente, pronta a dire la sua anche in ottica playoff. Tonfo inatteso quanto grave del Palermo al Barbera contro il Lecco. Corini cambia l'attacco e lascia Brunori in panchina in seguito ad un lutto familiare subito dal bomber. Rivoluzione anche in altri reparti, ma le mosse del tecnico rosanero non danno gli effetti sperati. La matricola lombarda si ripete dopo il blitz di Pisa, Bonazzzoli ci prende gusto ed il Lecco affonda i colpi anche al Barbera conquistando un successo di notevole prestigio. Venticinquemila tifosi del Palermo delusi ed attoniti hanno assistito al match nel capoluogo siciliano: vincere per i rosanero avrebbe significato restare virtualmente incollati al Parma che ora pare in fuga dopo la vittoria di Ascoli. Palermo che, in caso di successo contro il Lecco, avrebbe agganciato i ducali battendo anche il Brescia nel recupero in calendario l'otto novembre. Balza al secondo posto, scavalcando il Catanzaro sconfitto a Como, il Venezia di Vanoli. Lagunari bravi a superare il Pisa in rimonta al Penzo dopo il ko di Reggio Emilia. Per la Serie A bisognerà fare i conti con la formazione veneta fino alla fine della stagione.