Venezia, Pierini: “Secondo posto? Serie B imprevedibile, Palermo perde col Lecco…”

"Vittoria in rimonta contro il Pisa? Oggi siamo partiti male, un po’ titubanti per le scorie figlie della gara di Reggio Emilia. Il rigore subito ci ha scossi, e finire il primo tempo con il pareggio è stata una boccata di ossigeno per tutti: ci ha aiutato molto per ricominciare il secondo tempo con più fiducia. Sono contento perché a Reggio ho provato a segnare, ma non ci sono riuscito. Balzo in classifica? Non penso per adesso al secondo posto. La Serie B è un campionato difficile e imprevedibile, tutto può sempre accadere. Il Palermo ha perso al Barbera con il Lecco, per esempio, quindi noi restiamo concentrati e continuiamo a lavorare per la nostra strada. Dedico il gol a Jay Idzes, che come sapete ha avuto un grave problema che lo sta tenendo fermo. Io e Dennis mettiamo in discussione le scelte del mister perché nostro lavoro settimanale è proprio quello di mettere in discussione le scelte del mister quando deve fare la formazione per la partita del weekend. Faremo la nostra solita settimana, e andremo a Terni per fare le nostra partita, per poi aspettare la sfida contro il Catanzaro. Il calendario è questo, ma noi non ci lamentiamo. Non ho un obiettivo per quanto concerne il numero di gol da realizzare. Sono convinto che durante il campionato arriveranno, spero tanti quanti il numero della maglia che indosso..."