Serie B, Agostinelli: “Parma, Palermo e Sampdoria favorite per la A, ma il Bari…”

"Penso che il Parma sia una squadra di grande qualità, come lo era lo scorso anno. Quest'estate il Mudo è andato via, ma credo siano rimasti tutti i giocatori più tecnici. Penso che il Parma deve essere per forza tra le protagoniste di questa stagione. Non mi meraviglio del risultato ottenuto al San Nicola. Al contempo ho notato che il Bari ha dei problemi: la formazione biancorossa sta rifacendo un nuovo attacco perchè Cheddira va via. In realtà i pugliesi lo scorso anno sono stati una rivelazione, quindi quest'anno hanno le pressioni di un'intera città che ha una grande piazza. Non sarà facile replicare lo scorso campionato, però il Bari è una squadra che deve stare tra le prime posizioni, almeno tra le prime cinque-sei posizioni.Benedyczak, Bonny e Man?"La loro prestazione contro il Bari è stata buona. Ogni volta che prendono palla, riescono sempre a creare qualche problema per le squadre avversarie. Oltre a Benedyczak , Bonny e Man nella rosa del Parma sono presenti anche Sohm e Mihaila, che sono giocatori molto validi. Questi giocatori devono sia essere marcati bene ma devono anche essere attaccati. Lo scorso anno ho riscontrato un problema che potrebbe ripresentarsi anche nel corso di questa stagione: il Parma non è una squadra di grande cattiveria agonistica. Tutti i giocatori sanno giocare, anche i due di centrocampo, Estevez ed Hernani, giocatore più offensivo che difensivo, c'è anche Bernabé, ma manca il classico incontrista che diventa determinante quando gli avversari hanno la palla. Questa figura manca al Parma e per me i problemi dello scorso anno possono derivare da questo. Penso che le favorite per la A siano Parma, Sampdoria e Palermo: per me sono in pole position. Tra le prime squadre di classifica includerei anche il Bari e le retrocesse dalla massima serie. Ma Parma, Sampdoria e Palermo hanno qualcosa in più".