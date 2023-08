Bari, verso il Palermo: Diaw e Maiello in gruppo, Menez…

Questa mattina, dopo un prologo in palestra, i biancorossi hanno lavorato sul terreno dell'Antistadio dedicando la parte iniziale a mobilità articolare e circuiti di rapidità e forza esplosiva, concentrandosi poi su aspetti tattici; in chiusura, come di consueto, sfida a ranghi misti su metà campo. “Insieme ai nuovi compagni anche Davide Diaw che, nel finale, ha trovato la via del gol nella partitella tra l'apprezzamento dei circa 50 tifosi presenti”, informa il club pugliese.