Segre: “Vogliamo toglierci soddisfazioni. Perugia, il gol al Vicenza e i playoff…”

Le dichiarazioni del centrocampista del Palermo, Jacopo Segre, in merito alla possibilità di disputare i prossimi playoff di Serie B.

Il Palermo di Eugenio Corini ha conquistato una sola vittoria nelle ultime undici partite. Il trend negativo di Brunori e compagni non ha ancora compromesso l'accesso alla zona playoff che è distante due punti. A quattro giornate dal termine della regular season i rosanero possono ancora sognare. Lo sa bene Jacopo Segre che sulle colonne del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" ha ricordato la scorsa stagione agonistica in cui riuscì a conquistare l'accesso ai playoff con il Perugia partendo da una condizione simile a quella della squadra di Corini .

Alla trentaquattresima giornata, infatti, gli umbri erano noni con 49 punti, cinque in meno del Frosinone. In quattro gare conquistarono tre vittorie e persero una gara, ma quei 9 punti permisero di agganciare i laziali e quindi di escluderli dagli spareggi per la differenza reti.