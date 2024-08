Sampdoria, Pirlo: “Noi big in B? Ci temono per la A. Palermo, Pisa e Cremonese…”

Da Massimiliano Coda a Gennaro Tutino. Passando per Bellemo, Ghidotti e Ioannou. La Sampdoria di Andrea Pirlo, eliminata nel turno preliminare dei playoff dal Palermo nella scorsa stagione, sta legittimando le ambizioni di promozione in Serie A con una sessione estiva di mercato di alto lignaggio. Colpi ad effetto quelli fin qui piazzati dal nuovo direttore sportivo blucerchiato, Pietro Accardi, con quasi un mese ancora a disposizione per potenziare ulteriormente e rifinire al meglio la rosa a disposizione dell'ex tecnico della Juventus. Palesemente soddisfatto di strategia ed operazioni in entrata concluse fin qui, Andrea Pirlo ha concesso un'interessante intervista al Secolo XIX in cui ribadisce gli obiettivi da centrare nell'annata calcistica ormai prossima all'avvio ufficiale.

"Sampdoria che inizia a far paura alle rivali nella corsa alla promozione in Serie A? Eh sì. Le altre squadre si stanno attaccando a tante cose perché iniziano a preoccuparsi… Avevano paura l’anno scorso e quest’anno vedendo la nostra campagna acquisti ancora di più. Il bello del calcio è avere tutti contro per poi potere gioire solo noi alla fine, quando giochi contro tutto e tutti devi unirti ancora di più. Solo insieme si può uscire dalle situazioni difficili, come abbiamo fatto l’anno scorso e solo insieme si ottengono i risultati. Noi tra le formazioni favorite al salto di categoria? Ce la giocheremo fino alla fine. Palermo, Pisa e Cremonese stanno facendo un ottimo mercato, le tre retrocesse hanno in rosa gente da A. E noi saremo lì a lottare, non possiamo permetterci di non lottare e di non avere il sogno di competere per tornare in A".