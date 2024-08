Calciomercato Palermo, Gds: “Frenata Appuah, rebus Saric e si ripensa a Ferrari…”

Palermo che prosegue la preparazione estiva a Manchester e si prepara a disputare il prossimo tre di agosto l'ultima amichevole contro l'Oxford United prima degli impegni ufficiali. Managemente del club targato CFG molto attivo al fine di potenziare e rifinire la rosa a disposizione di Alessio Dionisi, tra tasselli ancora da incastonare nel mosaico del tecnico ex Sassuolo e cessione degli elementi non facenti parte del nuovo progetto. Secondo quanto pubblicato dall'edizione odierna del Giornale di Sicilia, si registra qualche problemino per l'affare Appuah, col Palermo che ha di fatto raggiunto l'intesa col club francese, ma mancano degli step prima di innescare l'iter burocratico che conduce a visite mediche e firme sul contratto. Una fase di stand-by insidiosa, tra le cui pieghe potrebbero inserirsi Burnley e Young Boys, magari alzando l'offerta al Nantes per acquisire a titolo definitivo il cartellino dell'attaccante esterno. Stulac è ormai virtualmente un nuovo giocatore della Reggiana, a breve Damiani ritroverà il suo mentore, Silvio Baldini, a Pescara in Lega Pro. Playmaker sloveno che approda in Emilia a titolo definitivo, prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione degli adriatici in Serie B per l'ex centrocampista di Carrarese ed Empoli. Valutazioni in corso per Saric, distanza col Pisa su valutazione del cartellino e formula dell'eventuale affare, l'ex Ascoli potrebbe conoscere il suo futuro dopo esordio in Coppa Italia e prime gare di campionato. Capitolo difensore centrale: si raffredda la pista Ceccherini con l'Hellas Verona, occhio ad un pallino di Dionisi, quel Ferrari ex Sassuolo che non ha trovato l'accordo con la Cremonese ed è attualmente svincolato. Anche Salernitana e Bari sull'esperto difensore, tra i più a ambiti e seguiti in cadetteria nel ruolo al pari di Giorgini del Sudtirol. Devetak, tra gli esclusi dal ritiro di Manchester, è vicinissimo al trasferimento al Rijeka in Croazia.