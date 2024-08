Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “De Sanctis su Hasa e Diao, Appuah…”

Edizione odierna del Corriere dello Sport che fa il punto sul calciomercato del Palermo FC ancora in piena evoluzione. L'inserimento di Burnley e Young Boys non dovrebbe costituire un problema nella corsa a Stredair Appuah per il cui cartellino il club rosanero è ormai in pole position, piace molto anche Luis Hasa, talentuoso centrocampista della Juventus Next Gen classe 2004. Stulac è pronto a diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Reggiana, mentre Samuele Damiani è prossimo a riabbracciare Silvio Baldini con il Pescara che ha sorpassato il Foggia nel duello di mercato per aggiudicarsi le prestazioni dell'ex Empoli. Damiani si trasferirà in Abruzzo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per quanto concerne il reparto offensivo, con la conferma di Brunori e l'approdo di Henry Dionisi può certamente contare su due prime punte di notevole spessore e caratteristiche diverse ma, è molto probabile che almeno un altro tassello venga incastonato nel mosaico dell'attacco rosanero. Occhio a Siren Diao, talento della cantera dell'Atalanta che piace molto anche al Cosenza.