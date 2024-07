Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Blin top, piace Hasa della Juventus…”

Edizione odierna del Corriere dello Sport che si focalizza sul centrocampo del nuovo Palermo di Alessio Dionisi, tra i reparti ad oggi più completi e competitivi ma ancora suscettibile di variazioni sostanziali in sede di calciomercato. L'arrivo di Alexis Blin dal Lecce ha certamente conferito ulteriore sostanza, sagacia tattica ed intensità in zona nevralgica, il francese è un elemento di esperienza, valore e spessore che ha già ben figurato in A con la compagine salentina. Con la conferma di Gomes, unitamente a quelle di Ranocchia e Segre, il centrocampo rosanero ha una buona base ma il roster nel reparto va rifinito e completato. In uscita Stulac, destinazione Reggiana, Damiani, verso il Pescara di Silvio Baldini e Broh ancora in attesa di sistemazione. Non in cima alle gerarchie di Dionisi sembra anche Dario Saric, che avrebbe già attirato le attenzioni di Pisa e Cosenza in Serie B e potrebbe partire per fare spazio ad un nuovo innesto nella lista over. Palermo che continua però a setacciare il bacino dei giovani talenti di prospettiva: piace il centrocampista della Juventus Next Gen Luis Hasa, classe 2004 già Nazionale Under 19. Questione terzino sinistro da affrontare con scrupolo ed oculatezza, c'è Lund con Ceccaroni adattabile al ruolo come avvenuto in passato. Da sfoltire anche la rosa dei centrali difensivi, con Nedelcearu che piace alla Salernitana, Burnley che prova ad inserirsi per Appuah del Nantes, ma il Palermo pare ormai prossimo a formalizzare l'operazione con il club francese.