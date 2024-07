Palermo, Brunori: “Incomprensione non rovina un amore. Non mi interessano altri club”

"Sono fiero di indossare la maglia rosanero, di fare il capitano e di essere entrato nella storia di questo grande club. Ho sempre rispettato questi colori e lo continuerò a fare. Io e mia moglie abbiamo scelto di far nascere nostra figlia a Palermo, lo abbiamo voluto fortemente per il legame che abbiamo costruito con la città. A Venezia mi sono espresso male. Il mio intento era far passare il messaggio che ci vuole equilibrio, di non esaltarsi nel momento di gioia e deprimersi in quello di delusione. Il Palermo andrà in Serie A, è solo questione di tempo. Giocare davanti a trentamila persone deve essere la nostra forza. In questi due mesi ho preferito attendere prima di esprimermi e riflettere molto. Ho letto tanti commenti negativi, sia sui social che nei media, e questo mi ha fatto veramente male. Ho un legame fortissimo con la città. Rispetto le opinioni di tutti. Sono una persona e questi due mesi li ho vissuti in maniera non bella, quindi lo trasmettevo anche al di fuori. Sono riuscito a metabolizzare e darmi la carica per ricominciare al massimo. Palermo mi ha dato tantissimo, io ho ricambiato con i fatti – dice – . Un amore così grande con questa piazza non lo può rovinare una incomprensione. Mercato? Sono stato accostato a tanti club ma non m’interessa, penso solo al campo e agli obiettivi che abbiamo come squadra. Da Livigno stiamo lavorando tantissimo, Dionisi ha portato idee nuove, è arrivato molto carico ed ha avuto un ottimo impatto. I rinforzi alzano il livello che avevamo in squadra, fa tutto bene al gruppo. Sono alle prese con un affaticamento, nulla di grave, lavoro mattina e pomeriggio per rientrare quanto prima in gruppo".