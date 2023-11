Sampdoria, il tifoso punge Pirlo: “La formazione alla Juventus te la faceva CR7…”

Alta tensione in casa Sampdoria. Disastroso avvio in campionato e terzultimo posto in classifica ex equo con la matricola Lecco, sonora batosta ed eliminazione nei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro la Salernitana di Pippo Inzaghi. La panchina di Andrea Pirlo pare essere fortemente in bilico e la gara contro il Palermo in programma sabato prossimo a Marassi potrebbe rappresentare un bivio decisivo per il futuro dell'ex allenatore della Juventus. Rosanero che affronteranno questa sfida desiderosi di riprendere la corsa verso la vetta della classifica, dopo la brusca frenata figlia del solo punto raccolto nei due match consecutivi al Barbera contro Spezia e Lecco. Particolarmente cocente, in quanto inattesa, la sconfitta subita da Brunori e compagni contro la formazione di Bonazzoli, capace di fare bottino pieno in due trasferte probanti come quelle di Pisa ed appunto Palermo a stretto giro di posta. Tifosi blucerchiati delusi e legittimamente portati ad esprimere il loro dissenso per l'andamento opaco della formazione doriana in questa prima parte di stagione. Episodio significativo in tal senso quello avvenuto all'aeroporto di Genova, con la squadra al rientro con un charter da Napoli dopo il poker di reti subito dalla Salernitana all'Arechi in Coppa Italia. Un sostenitore blucerchiato si sarebbe così rivolto all'allenatore della squadra ligure, Andrea Pirlo: "Come uomo non posso dirti niente, ma nella Juventus la formazione te la faceva Ronaldo...". Pirlo non ha replicato, limitandosi ad un sorriso amaro. Premesse non certo ideali per preparare la sfida contro una formazione di eccellente levatura come il Palermo di Corini, tra le big designate del torneo cadetto e candidata alla promozione in Serie A. Sampdoria-Palermo è già un crocevia fondamentale per la stagione blucerchiata e per il destino di Andrea Pirlo, che rischia seriamente l'esonero in caso di ennesimo risultato negativo.