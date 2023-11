Palermo, Gds: “Insigne e Di Francesco con Brunori contro la Sampdoria. Corini…”

Un gol a testa ed un rendimento intermittente, certamente non ancora all'altezza delle aspettative e del loro inconfutabile valore assoluto. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia, in vista della sfida di marassi tra Sampdoria e Palermo, si sofferma sui due principali aculei del tridente offensivo di Corini, Robero Insigne e Federico Di Francesco. Giunti come fiori all'occhiello della sessione estiva di calciomercato, 'ex Frosinone ed il figlio d'arte non hanno ancora inciso in maniera dirimente e con continuità, pur godendo di stima e fiducia incondizionata da parte del tecnico di Bagnolo Mella che gli ha sovente assegnato una maglia da titolare. Con l'infortunio che ha messo fuori causa da diverse settimane di Mariano, autore di un ottimo avvio di campionato, l'attaccante esterno più performante al momento è Leonardo Mancuso, prima o seconda punta come ruolo naturale, che si sta adattando da estremo del tridente per esigenze collettive con buoni risultati. Tuttavia, il Palermo ha bisogno di estro, gamba e qualità di Insigne e Di Francesco per dare una svolta alla propria stagione ed alzare l'asticella in seno al reparto offensivo. Giocatori che hanno già dimostrato ampiamente di poter spostare gli equilibri in questa categoria, chiamati adesso a mettere le ali alla compagine di Corini con assist, gol e giocate di qualità. Tocca a loro creare superiorità numerica ed alzare l'indice di pericolosità in avanti, supportando al meglio il bomber e capitano Matteo Brunori. Probabile che in un match delicato e complesso come quello di marassi contro la Sampdoria, Corini si affidi proprio alla personalità dei due attaccanti esterni più utilizzati fin qui, per centrare un successo di prestigio che riscatti il magro bottino racimolato nel doppio turno casalingo contro Spezia e Lecco.