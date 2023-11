Palermo, Gazzetta dello Sport: “Corsie full per Corini! Ok Buttaro con la Sampdoria”

Qualche nota lieta giunge dall'infermeria per Corini in un momento piuttosto delicato. Un punto in due gare casalinghe consecutive contro Spezia e Lecco, la cocente ed inattesa sconfitta interna contro la matricola lombarda e la probante trasferta di marassi contro la Sampdoria alle porte. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" celebra il rientro in gruppo di Alessio Buttaro che tornerà a far parte della lista dei calciatori convocati per il match tra rosanero e compagine blucerchiata. Jolly difensivo scuola Roma recuperato dopo due mesi abbondanti di sosta forzata ai box, il classe 2002 rivedrà la luce del campo e respirerà il clima partita dopo settimane di lunga e snervante attesa. Corini ritrova così due interpreti per ruolo su entrambi i versanti in difesa, potendo scegliere tra Mateju e lo stesso Buttaro a destra e Lund e Aurelio sul binario mancino. La duttilità di Buttaro lo rende impiegabile anche in atri ruoli in seno al roster difensivo, ma è chiaro che vista la lunga assenza dal terreno di gioco il suo inserimento dovrà essere graduale. Facile ipotizzare che Mateju partirà ancora nell'undici titolare a Marassi, così come è presumibile che sia ancora Lund il prescelto per una maglia da titolare a sinistra nella sfida contro la formazione ligure. Sul versante mancino Corini ha ormai varato una sorta di staffetta tra l'ex Hacken e l'omologo di ruolo romano, in ragione del notevole dispendio energetico che richiede il ruolo per adempiere efficacemente ad entrambe le fasi di gioco. Un poker di laterali bassi tutti finalmente a disposizione di Corini su entrambe le fasce, pronti, ognuno con le rispettive peculiarità, a garantire spinta e copertura, dando ampiezza ed opzioni di scarico alla manovra anche in fase propositiva.