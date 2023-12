Repubblica: “Brunori predicatore nel deserto. Il bomber si sblocca ma rosa in panne”

Il Palermo è uscito dallo stadio "Tardini" più che amareggiato per aver sfiorato l'impresa in casa della capolista, andando in vantaggio per 3-1 e facendosi recuperare allo scadere. L'edizione odierna di Repubblica sottolinea la prestazione superlativa del capitano rosanero, Matteo Brunori, definendo le sue due splendide reti contro il Parma come “due perle nel deserto”.

Dopo appena tre minuti di gioco, l'attaccante italo-brasiliano ha lasciato partire un sinistro morbido pochissimi metri più avanti dal cerchio di centrocampo per scavalcare clamorosamente Chichizola e portare avanti il Palermo, mandando in delirio il settore ospiti. Brunori si è ripetuto sempre nel primo tempo con un destro a giro dal limite dell'area che è andato a togliere le ragnatele dall'incrocio dei pali e soprattutto dando un doppio vantaggio ai rosa. Ciò nonostante, il finale shock della gara ha fatto emergere alcune criticità su tutti i novanta minuti: "senza le due prodezze del capitano tornato al gol dopo un lungo digiuno, avrebbe avuto molti più problemi contro un Parma che sul piano del gioco ha dominato dall’inizio alla fine". Mentre Brunori ha più che girato pagina a livello prestazionale, il resto della squadra non sembrerebbe essere uscito da questo buco nero delle ultime giornate. Il capitano rosanero, come sottolinea l'articolo di Repubblica, è un attaccante di movimento che va servito in profondità e che si esalta quando cerca il pallone fuori dall’area. "Non è un pivot da area di rigore da servire con gli spioventi, oppure un uomo di sponda, spalle alla porta. Eppure, negli schemi del Palermo di Corini spesso il numero nove è stato cercato in questo modo dai compagni".