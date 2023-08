Reggina, Inzaghi al Granillo: “Adottato me e la mia famiglia, un giorno tornerò…”

Le tormentate vicissitudini societarie, l'esclusione dal campionato di Serie B 2023-2024, i ricorsi rigettati prima dal Collegio di Garanzia del Coni in ambito di giustizia sportiva, quindi dal Tar del Lazio in sede di giustizia ordinaria. La Reggina, dopo aver centrato i playoff tra mille difficoltà e punti di penalizzazione nello scorso torneo cadetto, si aggrappa alla flebile speranza tenuta viva dal Consiglio di Stato del prossimo 29 agosto. Surreale la situazione vissuta da calciatori, componenti dello staff, tesserati e dipendenti del club, inghiottiti in una vacatio societaria tra Felice Saladini e Manuele Ilari, rispettivamente quasi ex patron e quasi nuovo proprietario della Reggina. Passaggio di consegne che sarebbe stato definitivamente vidimato solo in caso di riammissione della Reggina in Serie B, eventualità allo stato attuale estremamente improbabile, per usare un eufemismo. Nel corso della manifestazione organizzata dai tifosi amaranto ieri al Granillo ha presenziato anche il tecnico della Reggina, Pippo Inzaghi, che ha di fatto salutato e ringraziato la piazza mostrando gratitudine e grande attaccamento alla causa del club calabrese. Di seguito le considerazioni dell'ex bomber di Juventus e Milan.