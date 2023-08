Reggina, da Di Chiara a Rivas: tutti i possibili svincolati senza Serie B

Arrivato il responso, nella giornata di ieri, del TAR del Lazio: Lecco in Serie B, Reggina bocciata. Una mazzata per il club amaranto, che adesso continuerà la battaglia legale fino al Consiglio di Stato. In caso di mancata cadetteria, non ci sarebbe la Serie D o l'Eccellenza ma lo storico club potrebbe scomparire. Al momento i tesserati si allenano al Centro sportivo Sant'Agata con tantissime incertezze. Diversi i calciatori che, in caso di nuova bocciatura, resterebbero svincolati e potrebbero accasarsi a zero altrove. Da Gianluca Di Chiara a Rigoberto Rivas, su cui ha chiesto informazioni il Palermo, agli esperti Emanuele Terranova e Zan Majer. Ecco la lista completa: