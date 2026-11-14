La Primavera del Palermo sta vivendo un avvio di stagione positivo, con il quarto posto in classifica e l'imbattibilità mantenuta dopo le prime otto giornate di campionato. Risultati incoraggianti, ma non sufficienti a definire le priorità del progetto rosanero. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, per il tecnico Stefano De Angelis il vero obiettivo resta accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita, individuale e collettivo, preparandoli gradualmente al calcio dei grandi.

L'allenatore ha evidenziato soprattutto la coesione raggiunta dalla squadra in questi primi mesi: «Si è creato un gruppo molto coeso. L'aspetto più importante è la crescita avuta dai ragazzi in questi primi mesi, sia a livello individuale che collettivo». Un percorso che passa anche attraverso il rapporto con la prima squadra e la possibilità, per alcuni giovani, di allenarsi sotto la guida di Filippo Inzaghi, confrontandosi quotidianamente con un ambiente professionistico. «Quando ne abbiamo l'occasione, con il mister ci confrontiamo sui ragazzi della Primavera e sul loro percorso di crescita», ha spiegato De Angelis.

Sul piano dei risultati, il bilancio delle prime otto giornate di Primavera 2 resta positivo: i rosanero occupano la quarta posizione, a quattro punti dalla vetta, senza aver ancora conosciuto la sconfitta. La classifica, tuttavia, non rappresenta il principale parametro di valutazione del lavoro svolto. «Non ci siamo prefissati obiettivi di classifica, perché la nostra priorità resta la crescita dei ragazzi», ha ribadito il tecnico, mettendo al centro la formazione dei calciatori.

Un'occasione importante in questa direzione sarà rappresentata dalle due amichevoli contro la Nazionale Under 21 di Malta. Un'esperienza internazionale che permetterà ai giovani rosanero di misurarsi con avversari più grandi, appartenenti alle annate 2004 e 2005, e di confrontarsi con una realtà diversa da quella abituale. «Sarà sicuramente una bellissima esperienza per i nostri ragazzi, molti dei quali non hanno mai avuto l'opportunità di giocare all'estero», ha sottolineato De Angelis.

Infine, il tecnico ha evidenziato il valore dell'appartenenza al City Football Group, una realtà internazionale che può offrire ulteriori opportunità di crescita e visibilità al settore giovanile. «L'appartenenza a un gruppo di questa dimensione contribuisce ad accrescere ulteriormente l'attrattività del club, anche a livello giovanile», ha concluso.