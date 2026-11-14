Le prestazioni offerte dal Palermo in questo avvio di stagione stanno producendo effetti positivi anche sul valore di mercato della squadra. Come riporta il Giornale di Sicilia, secondo le valutazioni di Transfermarkt, la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi ha raggiunto una quotazione complessiva di 53,2 milioni di euro, diventando la seconda più preziosa dell'intera Serie B, alle spalle soltanto del Pisa, il cui organico è valutato 64,6 milioni.

Un risultato significativo se confrontato con quello della passata stagione, quando il valore della squadra rosanero si fermava a 42,1 milioni, cifra che collocava il club al settimo posto della graduatoria. In pochi mesi, dunque, la valutazione complessiva è aumentata di 11,1 milioni, anche grazie al rendimento della squadra e alla crescita dei singoli. Un percorso che si distingue anche per la strategia adottata sul mercato: rispetto al passato, il Palermo ha scelto di investire maggiormente su alcuni profili mirati, affiancandoli a operazioni in prestito o a parametro zero.

Nella scorsa stagione il direttore sportivo Carlo Osti aveva concentrato gli investimenti su alcuni elementi, come Palumbo, acquistato per 2,3 milioni, Bani, arrivato per circa un milione, e Johnsen, costato 3,5 milioni nel mercato invernale. Nell'ultima sessione estiva, invece, il club ha investito quattro milioni per Strefezza e circa un milione ciascuno per Perin, Hernani, Cassandro e Gyasi, per il quale è stato successivamente esercitato l'obbligo di riscatto. Una campagna acquisti che ha portato il Palermo a spendere già più di quanto fatto nell'intera stagione 2025/26.

La differenza, però, non riguarda soltanto le risorse impiegate, ma soprattutto la resa degli acquisti. Se un anno fa il rendimento non era stato immediato e la squadra non era riuscita a raggiungere un piazzamento di vertice, oggi diversi calciatori stanno contribuendo alla crescita del valore dell'organico. Un andamento che potrebbe accentuarsi ulteriormente nei prossimi mesi, anche in vista delle eventuali operazioni del mercato di gennaio.

Tra i casi più significativi c'è quello di Vavassori, protagonista di un avvio di stagione particolarmente brillante. Il Palermo, tuttavia, non può stabilire autonomamente il prezzo del cartellino dell'attaccante, che è di proprietà dell'Atalanta ed è arrivato in prestito secco. Sarà il club bergamasco, a giugno 2027, a decidere il futuro del giocatore e la sua valutazione. I rosanero dovranno quindi attendere, consapevoli che un eventuale tentativo per trattenerlo potrebbe richiedere un investimento importante, anche considerando la possibile concorrenza di società italiane e straniere.

Diversa la situazione per alcuni elementi di proprietà del Palermo, il cui valore è cresciuto sensibilmente. Johnsen, attuale vicecapocannoniere e primo nella classifica degli assist in Serie B, rappresenta uno degli esempi più evidenti: i 3,5 milioni spesi per acquistarlo a gennaio, inizialmente considerati una cifra importante, oggi sembrano un investimento particolarmente vantaggioso. Anche Cassandro ha visto aumentare la propria valutazione, dopo aver conquistato la titolarità e confermato le buone prestazioni già mostrate a Catanzaro: il suo valore sarebbe almeno il doppio rispetto al milione versato in estate.

In crescita anche Peda, che sta vivendo la migliore stagione della carriera. L'infortunio di Bani potrebbe garantirgli ulteriori occasioni per mettersi in mostra, mentre il suo cartellino, acquistato per circa mezzo milione nell'estate del 2023, avrebbe già quadruplicato il proprio valore. C'è poi Augello, arrivato a parametro zero nel giugno 2025 e attualmente valutato intorno al milione di euro. La sua quotazione potrebbe però cambiare in base agli sviluppi relativi al rinnovo del contratto, in scadenza la prossima estate.

Infine Fortin, per il quale il Palermo dispone di un diritto di riscatto dal Lens. In questo caso sarebbe proprio il club rosanero a poter esercitare l'opzione e definire il prezzo per acquistare definitivamente il portiere. Le prime prestazioni stagionali del giovane estremo difensore rappresentano un elemento favorevole in questa direzione.

Il valore della rosa rosanero continua dunque a crescere, sostenuto dagli investimenti della società e dai risultati ottenuti sul campo. Il secondo posto nella graduatoria economica della Serie B certifica una crescita importante rispetto alla passata stagione e conferma il momento positivo della squadra di Inzaghi.