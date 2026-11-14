Nove partite da affrontare entro la fine dell'anno solare, con un calendario che richiederà attenzione nella gestione delle energie e dell'intera rosa. Il Palermo si prepara a entrare in un periodo particolarmente intenso e Filippo Inzaghi non ha intenzione di rallentare, nonostante il vantaggio accumulato sulle dirette concorrenti. Come racconta il Corriere dello Sport, i rosanero possono contare su quattro punti di margine sulla seconda e sette sulla zona promozione diretta, mentre squadre come Verona, Pisa e Cremonese inseguono a undici e dodici lunghezze di distanza. L'obiettivo è sfruttare il momento positivo per consolidare ulteriormente il primato.

Alla base del lavoro dell'allenatore c'è un metodo che coinvolge ogni componente del gruppo. Inzaghi cura con particolare attenzione non soltanto gli aspetti tattici, ma anche quelli psicologici, consapevole che un campionato lungo e impegnativo può rendere prezioso il contributo di qualsiasi giocatore. Per questo motivo continua a tenere alta la motivazione anche di chi ha trovato poco spazio, come Bozzolan, ancora senza minuti in campionato, e di elementi che hanno perso posizioni nelle gerarchie, come Magnani e Gomes. Anche Gyasi continua a essere considerato una risorsa: l'allenatore sa che, nel corso della stagione, potrebbe aver bisogno di tutti e vuole mantenere l'intero gruppo nelle migliori condizioni possibili.

La scelta di costruire insieme al direttore sportivo Osti una rosa ampia e variegata potrebbe rivelarsi decisiva proprio nelle prossime settimane. Il Palermo arriva a questo ciclo di impegni con qualche problema fisico e senza due pedine importanti come Pierozzi e Bani, difficilmente recuperabili in tempi brevi. A questo si aggiunge un aspetto emerso nelle ultime partite: nelle tre gare più recenti, e in sei delle ultime otto, i rosanero sono andati inizialmente in svantaggio, riuscendo poi a rimediare grazie alla propria forza offensiva.

La propensione ad attaccare, favorita anche dalle caratteristiche di un 4-2-3-1 particolarmente offensivo in determinate fasi, comporta inevitabilmente qualche rischio. Inzaghi, però, vuole evitare che la capacità della squadra di trovare il gol finisca per ridurre l'attenzione nella fase difensiva. Per affrontare un calendario così fitto serviranno quindi equilibrio, condizione fisica e una gestione oculata delle forze. Le rotazioni diventeranno inevitabili e saranno studiate partita dopo partita.

In questo scenario, il recupero di Palumbo rappresenta una notizia particolarmente positiva per le esigenze della squadra. Anche il possibile rientro di Strefezza potrebbe offrire nuove soluzioni sulle corsie esterne, ma comporterebbe una conseguenza nella composizione della lista degli over: il brasiliano prenderebbe il posto di Mazzitelli, che potrebbe comunque rivelarsi utile per garantire il necessario ricambio a centrocampo. Sarà quindi compito di Inzaghi valutare attentamente ogni situazione, considerando le esigenze tecniche e quelle legate alla gestione degli uomini.

Il primato del Palermo passa anche dalla capacità di sfruttare tutta la profondità dell'organico. In un mese che metterà alla prova energie e continuità, anche chi finora ha avuto meno spazio potrebbe diventare determinante per mantenere il ritmo e proseguire la corsa verso la Serie A.