Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Verso l’arancione da lunedì”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

"Verso l'arancione da lunedì. Focolai Omicron in tutta l'Isola". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo". "Non vaccinati, 9 malati gravi su dieci. In 566mila ancora senza prima dose. Cellulari criptati dalla Calabria ai boss siciliani. Montagne di droga, boom di arresti. Se il sindaco dichiara la guerra al calcio in strada".