Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Nadal nella leggenda, vince in Australia lo Slam numero 21”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"Lo scudetto di Max". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". "Oggi alle 20 si chiude un mercato sorprendente. La regina è la Juve. Dopo Vlahovic, ecco Zakaria: ieri sera a Torino, domani in campo. Si raffredda la pista Nandez. Nentancur e Kulusevski da Conte. Vince in Australia lo Slam numero 21: Nadal nella leggenda. Alvarez, la Viola alza l'offerta. Napoli. Januzaj erede di Insigne. I gol di Mikael per la Salernitana".