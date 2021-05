PLAYOFF SERIE C, LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVE STABIA-PALERMO

Secondo atto dei playoff promozione.

Mercoledì 19 maggio, alle ore 17.30, allo Stadio “Romeo Menti”, andrà in scena la sfida tra Juve Stabia e Palermo. Un risultato su tre a disposizione per la compagine rosanero e la voglia di continuare a convincere e stupire, nonostante non goda certamente dei favori del pronostico. Pelagotti e compagni torneranno, dunque, in campo dopo il successo conquistato contro il Teramo in occasione del primo turno. Una vittoria che hanno permesso ai siciliani di staccare il pass per il secondo turno, che dà certamente slancio e morale in vista del delicato incontro contro gli uomini di Pasquale Padalino.

Al cospetto della formazione campana, il tecnico del Palermo dovrà fare a meno di alcune pedine importanti: Palazzi, Somma, Rauti, Fallani e Lucca. L’infortunio dell’attaccante classe 2000 sembrava del tutto superato. In settimana un nuovo stop, con il calciatore che – a causa del perdurare della sintomatologia algica al ginocchio sinistro – si dovrà sottoporre nei prossimi giorni ad artroscopia diagnostica. A sorpresa, invece, torna a disposizione Almici, così come Crivello e Odjer.

Filippi: “Il Palermo non è Lucca-dipendente, la verità sul suo infortunio”. E su Saraniti…

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore originario di Partinico, che ripartirà dal solito 3-4-2-1.

Davanti a Pelagotti, Accardi, Lancini e Marconi comporranno la linea difensiva; Doda e Valente agiranno da esterni alti con De Rose e Luperini tandem di interni in linea mediana. Floriano e uno tra Kanoute e Santana sulla trequarti con Saraniti che completerà il reparto offensivo.

Filippi: “Tutto sulle condizioni di Almici e Odjer. Santana falso nueve? E’ una soluzione”

Ecco le probabili formazioni del match tra Juve Stabia e Palermo.

JUVE STABIA (3-4-3): Farroni, Mulè, Troest, Caldore; Garattoni, Berardocco, Scaccabarozzi, Rizzo; Fantacci, Marotta, Orlando.

Indisponibili: Lazzari, Mastalli.

Squalificati: nessuno

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi; Doda, De Rose, Luperini, Valente; Kanoute (Santana), Floriano; Saraniti.

Indisponibili: Fallani, Lucca, Palazzi, Rauti, Somma.

Squalificati: nessuno