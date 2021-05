Filippi: “Tutto sulle condizioni di Almici e Odjer. Santana falso nueve? E’ una soluzione”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Juve Stabia-Palermo.

Mercoledì 19 maggio, alle ore 17.30, allo Stadio “Romeo Menti”, Pelagotti e compagni sfideranno gli uomini di Pasquale Padalino. Un risultato su tre a disposizione per la compagine rosanero, costretta a vincere per staccare il pass per il turno. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C, il tecnico del Palermo Giacomo Filippi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Santana falso nueve? E’ una soluzione che abbiamo provato, c’è anche Saraniti e altre possibilità. Vedremo cosa scegliere per mettere in difficoltà la Juve Stabia. Almici? Negli ultimi due giorni si è allenato con la squadra, è a disposizione così come Odjer, anche se la sua condizione non è al top. Marotta? E’ un giocatore importante per questa categoria, un attaccante dalla grande esperienza che dovremo fermare per evitare sorprese. Odjer è nelle stesse condizioni di Almici, ossia al 50-60%. Abbiamo visto la sfida tra la Juve Stabia e la Casertana, in gara secca ogni minimo errore può essere fatale. Hanno rischiato tanto perchè a tre minuti dalla fine erano sotto, in queste gare i valori non dico che si annullano ma si limitano tanto. Lo abbiamo anche visto nella sfida di domenica quando la Triestina ha perso contro la Virtus Verona”, ha concluso Filippi.