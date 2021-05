Filippi: “Il Palermo non è Lucca-dipendente, la verità sul suo infortunio”. E su Saraniti…

Parola a Giacomo Filippi.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio “Romeo Menti” e valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C: oggetto di discussione, anche il nuovo stop di Lorenzo Lucca. A causa del perdurare della sintomatologia algica al ginocchio sinistro, l’attaccante classe 2000 si dovrà sottoporre ad artroscopia diagnostica. L’intervento verrà effettuato nei prossimi giorni a Villa Sofia dal dott. Massimiliano Mosca.

“Infortunio Lucca? Ho parlato con i medici e con la società, vi posso assicurare che non è stato commesso alcun errore. Si voleva evitare di intervenire e quindi preservare il calciatore che sente dei fastidi. Quindi si è deciso di salvaguardare la salute del ragazzo e di non averlo al 70 o all’80%. Cosa è successo tra domenica e martedì? Lorenzo si stava allenando e la sua situazione stava migliorando, poi si è deciso di far entrare Saraniti nella sfida contro il Teramo. Ha continuato il lavoro, ma sente dei fastidi su alcune movenze. Serve fare un’indagine esplorativa per togliere questi fastidi dal ginocchio”, sono state le sue parole.

“Questa squadra da Monopoli ad oggi ha fatt0 quattordici punti realizzando tanto e subendo poco, non siamo Lucca-dipendenti. Sono convinto che riusciremo a fare delle ottime prestazioni a prescindere. Il gruppo è fondamentale. Saraniti? Andrea da qualche settimana si allena benissimo e ha l’atteggiamento che desidero io: sarà della partita. Valuteremo domani se proporlo dal primo minuto, la sua condizione è ottimale e ci dà delle sicurezze”, ha proseguito Filippi.