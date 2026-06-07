Da settimane in casa Pisa è iniziata la ricerca per il nuovo allenatore. Numerosi rumors hanno accostato tantissimi nomi alla panchina della formazione toscana, da Dionisi a tanti altri. Ma nelle ultimissime ore sarebbe uscito un altro profilo,

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, il Pisa avrebbe messo gli occhi su Paolo Bianco. L'allenatore, nonostante la promozione conquistata in Serie A, potrebbe presto salutare il Monza. Nei prossimi giorni difatti dovrebbe essere fissato un incontro tra l'ex Modena e la società lombarda e dal meeting emergerà la decisione finale. Alla finestra già è presente il Pisa, che è alla ricerca dell'allenatore che possa portare la formazione toscana nuovamente in massima serie.

La eventuale decisione di non confermare Paolo Bianco alla guida, probabilmente deriva dal fatto che il Monza nel finale di stagione in più occasioni, nonostante l'alta qualità in rosa, ha sofferto contro compagini di bassa classifica non riuscendo a conquistare la promozione diretta. Le prestazioni offerte durante i playoff non hanno lasciato tantissime sensazioni positive: il Monza ha spesso sofferto concedendo troppo in fase difensiva e non mostrando il divario tecnico ovvio con le altre compagini. La squadra di Bianco, tuttavia, ha ottenuto la promozione in Serie A, ma lo ha fatto vincendo solo due sfide e soffrendo molto. Contro la Juve Stabia all'andata solo le caratteristiche dei singoli hanno salvato il Monza da una sconfitta certa, mentre al ritorno la formazione campana ha spesso messo i lombardi in seria difficoltà. In finale a Catanzaro la squadra biancorossa ha offerto la sua solita prestazione prima del "crollo" del finale di stagione: solida in difesa e letale in attacco. Mentre a Monza sono riemerse le difficoltà con il Catanzaro ad un passo dalla rimonta clamorosa. Quindi, Bianco, potrebbe pagare con un prezzo alto il finale di stagione, che, seppur terminato con la promozione in A, non ha dato sensazioni positive in vista della prossima stagione.

Per il Pisa, dunque, spunta anche il nome di Paolo Bianco. Si attendono novità nelle prossime ore con l'incontro tra l'allenatore e il Monza che darà il decreto finale con il Pisa come spettatore che guarda dalla finestra.