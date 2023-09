Perinetti: “Vasic, Desplanches e momento Brunori. Su Bisoli e no Prati al Palermo…”

VASIC E DESPLANCHES - ."Ho apprezzato gli investimenti cospicui del Palermo su profili di talento e prospettiva come Vasic e Desplanches? Sicuramente sì, condivido la scelta del club di puntare anche su di loro per il futuro. Vasic è un calciatore di talento ma che deve lottare per completarsi tatticamente e migliorarsi. Gli va trovata la miglior posizione in campo ma è un profilo su cui il Palermo può assolutamente puntare. Chiaro che dovrà crescere, è evidente. Era appetito da diverse squadre di categoria superiore, per cui i rosanero hanno fatto un grandissimo colpo. Desplanches è un ragazzo intelligente, maturo e bravissimo che ho avuto la fortuna di conoscere. Una sera era in un ristorante a Milano con il suo procuratore. Sui portieri bisogna avere anche pazienza perché possono avere una carriera lunga che però alle volte comincia un po' più tardi. Ho sempre aiutato portieri molto giovani perché per me la porta è uguale a prescindere dall'età anagrafica. Non c'è la carta d'identità che te la cambia in termini di misure e grandezza. Ho rischiato con Peruzzi e Mirante e ultimamente con Audero e Vicario. Mi pare che abbiano fatto benissimo. Ad Avellino in porta per ora c'è un classe 2000 e spero possa continuare così perché è molto bravo"."