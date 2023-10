Perinetti: “Sampdoria flop in B? Dico la mia. Il ko del Palermo contro il Lecco…”

Il suo Avellino sbanca il "Massimino " di Catania e prosegue la parabola ascendente all'inseguimento della vetta della classifica. Giorgio Perinetti ha portato in dote al club irpino competenza, carisma e lungimiranza sul piano manageriale, immergendosi in una nuova e affascinante sfida professionale per riportare la società biancoverde ad i fasti di un tempo. Secondo posto nel girone C di Lega Pro e scia virtuosa di prestazioni e risultati dopo l'approdo di Pazienza sulla panchina degli irpini. L'esperto dirigente romano ha concesso un'intervista interessante, soffermandosi su vari temi, alla redazione di TMW.

“Sampdoria delusione in Serie B? L’estate dà sempre valutazioni approssimative, ma l’organico della Samp non faceva prevedere un campionato di primo livello. Non voglio essere giudice di una situazione particolare. Sicuramente la Sampdoria aveva altri problemi, la B è comunque complicata e dà i suoi verdetti finali nelle ultime giornate di campionato. Ko Palermo al Barbera contro il Lecco? Risultati a sorpresa che in un torneo estenuante e complesso come quello cadetto sono frequenti. Un campionato molto difficile, dove le partite sono intense, livellate, giocate sempre al massimo sul piano di ritmo e concentrazione. Saranno importanti comunque gli ultimi mesi. Scommesse illegali nel mondo del calcio da parte di giocatori tesserati? “Sono ragazzi giovani, che si cerca di tutelare ma con l’avvento dei social e di una esposizione mediatica incontenibile diventa tutto incontrollabile. Pazienza valore aggiunto per l'Avellino? Ha dato grande convinzione. Non pensiamo di essere imbattibili, ma siamo consci delle nostre potenzialità. Pazienza ha dato delle idee guida importanti, abbiamo ragazzi straordinari sotto il profilo della voglia di lottare e rappresentare un popolo che ha grande passione. Niente accostamenti con altri tecnici, Pazienza ha idee e personalità. Deve essere se stesso. Se lo paragoniamo a qualcuno facciamo un errore”.