Palermo, Gazzetta dello Sport: “Fatica al Barbera. Poca corsa, Corini e avversari…”

Brusca frenata dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, Palermo che pare essere improvvisamente regredito. Un punto in due gare casalinghe e numerosi elementi di criticità emersi nelle sfide contro Spezia e Lecco. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" analizza scrupolosamente numeri e risultanze tecnico tattiche tra le pieghe di prestazioni e rendimento forniti dalla squadra di Corini. Sette punti su quindici conquistati tra le mura amiche, ben tredici su quindici lontano dal Barbera. In casa il Palermo stenta e talvolta sbanda, fuori casa mostra coesione, compattezza e concretezza, risultando al momento imbattuto. Se il pari acciuffato contro lo Spezia in extremis è stato accolto con moderata soddisfazione, lo scivolone contro il Lecco non ha molte giustificazioni. Il trend del Palermo al Barbera non è all'altezza di quello esterno e sta frenando le ambizioni rosanero, complicando la rincorsa al Parma capolista e facendo perdere posizioni preziose in classifica. Dal secondo al quarto posto al culmine di due match interni che hanno portato in dote appena un punto. Tenuta difensiva peggiorata dopo la sosta, mai prima del match contro lo Spezia di Alvini i rosa avevano subito più di un gol. Contro il Lecco Palermo bruciato in velocità dall'avversario su due fulminee ripartenze nelle due reti incassate, aspetto che evidenzia un aspetto legato al versante atletico. Un assenza di sprint emersa anche in occasione delle ripartenze a campo aperto condotte in fase offensiva dalla squadra di Corini, sistematicamente recuperata e fermata dagli avversari, il Palermo pare corre meno degli altri. Poca brillantezza in tal senso certificata anche dall'incapacità di creare superiorità numerica nell'uno contro uno e con i movimenti senza palla. Gli avversari prendono agevolmente possesso delle corsie esterne, raddoppiando sistematicamente sulle catene laterali e ripartendo velocemente nelle zone in cui i terzini di Corini spesso non fanno in tempo a scalare. Il tecnico non è ancora riuscito a trovare soluzioni, nonostante le continue rotazioni, per restituire compattezza e solidità a centrocampo, dove spesso manca filtro e gli avversari denotano maggiore densità.