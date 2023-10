Palermo, Gds: “Ko duro da digerire, Brunori rompe digiuno al Barbera. Sampdoria…”

Scivolone cocente che lascia l'amaro in bocca ed induce vari spunti di riflessione. Il Palermo di Corini stecca al Barbera contro il fanalino di coda Lecco, mancando l'appuntamento con la vittoria ed incassando la seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sull'ultima sfida di campionato giocata dalla squadra di Corini, davvero poco da salvare in una giornata che definire deludente è un eufemismo. Contro la cenerentola lombarda, il Palermo ha prima sbattuto contro Melgrati ed i legni, quindi ha prestato inopinatamente il fianco alle ripartenze letali del Lecco, mostrando gravi lacune in fase di non possesso, con precari equilibri di reparto e paurose falle difensive. Unica nota lieta, seppur magra consolazione, il rigore trasformato da Brunori in extremis che ha consentito al capitano e bomber rosa di sbloccare il digiuno personale al Barbera, portandosi ad una sola rete da Vernazza, attualmente ancora terzo, nella classifica dei marcatori all-time del club rosanero. Italobrasiliano partito dalla panchina per il lutto familiare che lo ha colpito nei giorni scorsi, subentrato a gara in corso con il Lecco già serrato negli ultimi trenta metri ed ilPalermo in evidente difficoltà a produrre gioco ed occasioni. Soleri e Mancuso, con caratteristiche diverse, hanno fatto il loro dovere, ma Brunori ha ribadito di avere un peso specifico determinante, per qualità ed attitudini specifiche, nella manovra offensiva della squadra. Un punto in due gare casalinghe consecutive è davvero un bottino misero che rallenta bruscamente Stulac e compagni nella corsa promozione, la sconfitta contro il Lecco per il momento e le modalità con cui è giunta è uno stop difficilmente digeribile per i tifosi. Adesso alle porte una trasferta delicate e probante contro la Sampdoria di Andrea Pirlo, bivio focale in cui il Palermo dovrà mostrare forza di reazione, personalità e compattezza per rialzare subito la testa, come già accaduto dopo l'altro ko al Barbera contro il Cosenza.