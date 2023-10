Palermo-Lecco, Gazzetta: “Al Barbera vietato sbagliare. Incognita Brunori”

Le ultime sulla sfida in programma alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera": chance dal primo minuto anche per Vasic?

"Al Barbera vietato sbagliare". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sfida in programma alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera" contro il Lecco. "Palermo di rimonta, Lecco in ripresa. La vittoria della matricola lombarda nel recupero di Pisa consegna ai rosanero un avversario da non sottovalutare. Se un pari, per come è arrivato, con lo Spezia può essere preso positivamente, oggi contro la squadra di Bonazzoli un risultato diverso, oggi contro la squadra di Bonazzoli un risultato diverso dalla vittoria non potrebbe essere letto allo stesso modo", si legge.

Il Palermo, dunque, scenderà in campo con l'obiettivo di conquistare l'intera posta in palio per dare continuità anche in casa. Con "l’incognita Brunori", colpito da un lutto familiare che non gli ha permesso di partecipare alla seduta di rifinitura di ieri. L’attaccante italo-brasiliano è rientrato in serata dai funerali della nonna ed è stato regolarmente convocato per la partita. Tuttavia, resta il dubbio se il tecnico Eugenio Corini lo impiegherà dal primo minuto o se toccherà ad Edoardo Soleri. Inoltre, chi potrebbe avere una chance dal primo minuto è anche Leonardo Mancuso. Novità anche in mezzo al campo, dove dovrebbero trovare spazio Stulac e Vasic, con Gomes mezzala.

Chiosa finale sull'importanza della gara di questo pomeriggio: "il Lecco rappresenta la classica trappola nella quale è vietato cadere per alimentare sogni di gloria, anche per rivedere il dato della gare interne, nelle quali il Palermo ogni tanto balbetta, contrariamente al percorso netto fatto in trasferta. Per il tecnico la strada è giusta", conclude il noto quotidiano.

