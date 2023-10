Perinetti: “Palermo, difficile aspettare una partenza così. Corini leader, Spezia…”

Le dichiarazioni di Giorgio Perinetti, ex direttore generale del Palermo oggi al timone sportivo dell'Avellino in Serie C.

“Aspettarmi una partenza così era difficile, però c’era una convinzione derivata dal mercato fatto dal Palermo in estate e gli investimenti della casa madre. In Serie B è importante la continuità. Lo Spezia, invece, è una squadra con dei valori che ancora non ha espresso. “Favorite? Parma, Venezia, Palermo e poi ce ne sono altre. Considero pericolosa la Cremonese che risalirà in classifica. Il Palermo punta sul concetto squadra. Non mi piace indicare un giocatore specifico. In questo momento direi che è Corini il leader”