Pelagotti: “Credo ancora nel primato, voglio la Serie A con il Palermo. Boscaglia? Un vincente”

L’estremo difensore del Palermo è risultato spesso decisivo nella prima parte di stagione, adesso per i rosanero però arriva il momento della verità. L’ex Empoli vuole raggiungere la promozione con questa maglia già in questa stagione, a confermarlo le sue parole rilasciate nel corso dell’intervista concessa a ‘Il Corriere dello Sport’. Eccone uno stralcio.

“Rauti e Lucca non li considero ragazzini con poca esperienza, hanno tolto in diverse occasioni le castagne dal fuoco. Sono bravi e semmai più spensierati. Castagnini mette a segno sempre colpo importanti e con loro due lo ha fatto, faranno di certo carriera. Momento del Palermo? Bisogna sfruttare meglio le occasioni che creiamo, contro la Cavese saremmo dovuti essere più cinici ma in compenso non ci siamo arresi e abbiamo trovato il gol nei minuti finali. Il mio obiettivo da quando sono arrivato a Palermo è vestire questa maglia non in C o in B ma in A, ce la faremo. Nella mia testa ‘malata’ voglio ancora credere al primato, anche gli altri sbaglieranno. Non smetterò mai di sognare, quando diranno che la Ternana è aritmeticamente in Serie B mi metterò il cuore in pace e si ripiegherà sui play-off. Boscaglia è un allenatore vincente. Assenza di Almici? Alberto ci ha dato tanto anche a livello umano, nel suo ruolo adesso abbiamo trovato Accaldi che sta facendo bene. Santana? Ha subito la rottura del tendine e il Coronavirus, al momento non ha i minuti nelle gambe ma quando si riprenderà potrà dire la sua. Adesso due gare di fila in casa, non vogliamo fermarci; vietato ormai rubarci la merenda tra le mura del ‘Barbera’”.

