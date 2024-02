Pasqualin: “Palermo, bel mercato! Ranocchia molto valido, si può pensare alla A”

“L’Inter con la vittoria di ieri ha messo un’ipoteca sullo Scudetto, questa squadra non è alla portata delle altre. Mi è sembrata una gioiosa macchina da guerra, recitava a memoria e il punteggio sarebbe potuto essere più largo”. Lo ha detto Claudio Pasqualin, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal noto avvocato, oltre ad aver commentato il big match di ieri sera tra Inter e Juventus, terminato 1-0. "I bianconeri potevano fare di più sul mercato? Dati i programmi e la situazione economica direi di no. Non aveva le somme necessarie per prendere giocatori da Juventus. Non mi aspettavo che facesse un mercato diverso da quello che ha fatto, a parte l’innesto di Alvarez anche per il futuro".