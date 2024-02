La Repubblica: “Il ‘nuovo’ Palermo può puntare alla A con tante armi in più”

"Ranocchia ha il tiro che sorprende, Diakitè è un martello sulla fascia destra. E chissà che contributo potrà dare Chaka Traore", scrive il noto quotidiano.

"Il 'nuovo' Palermo può puntare alla A con tante armi in più". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa rosanero dopo la vittoria conquistata alla squadra di Eugenio Corini fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" ai danni del Bari. Proprio lì in casa dove, nel girone d'andata, il Palermo faceva fatica a vincere. Un trend totalmente invertito grazie ai quattro successi di fila ottenuti contro Pisa, Cremonese, Modena e, venerdì sera, contro i pugliesi.

"Le aquile sono tornate a volare, è tornato l’entusiasmo e adesso c’è anche il Palermo di Corini nella corsa per la Serie A diretta". Un gruppo che adesso sembra "galvanizzato e conscio delle proprie possibilità. Traguardo (iniziale, per carità) raggiunto con l’applicazione - mantra del 'Genio' - e col lavoro visionario del direttore sportivo che ha fatto sue le indicazioni della casa madre per mettere a segno dei colpi da subito decisivi in sede di mercato", si legge.

Chi ha già spogliato gli equilibri è Filippo Ranocchia, approdato nel capoluogo siciliano proprio nel corso della sessione estiva di calciomercato. Un acquisto che "almeno inizialmente, poteva sembrare 'di troppo' se confrontato con l'arrivo in estate di Vasic. [...] Invece i due non sono interconnessi e dalle prime pare che da Ranocchia, leggermente più avanti a centrocampo, ci si possa attendere anche qualche idea e rete in più. Se Vasic può dare forza e grinta e Gomes cucire il gioco, Ranocchia ha in più il tiro che sorprende". Una vera e propria arma in più dopo i gol ed i colpi di testa di "Air Segre", giunto a sette centri in campionato.

"E c’è anche Diakité, nell’equazione del successo". Un jolly difensivo che può giocare anche da centrale, ma che "al debutto si è mostrato nella veste di martello pneumatico, spingendo sull’out e obbligando gli avversari al fallo"."Insomma, è un nuovo Palermo, convincente, quello che proverà ad andare in A. Forse il migliore visto finora. E chissà che contributo potrà dare il milanista Chaka Traore", conclude il noto quotidiano.

