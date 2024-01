Parma, Pecchia: “Ora viene il difficile per la A, le altre spendono sul mercato…”

Capolista con pieno merito del campionato di Serie B, il Parma si è laureato campione d'inverno del torneo cadetto 2023-2024. Ducali capaci di totalizzare ben 43 punti in 19 partite, mostrando solidità, gioco, idee e grande verve offensiva, in ragione di una manovra fluida, incisiva e corale, impreziosita da individualità di alto lignaggio per la categoria. Favorita principale per la promozione diretta in Serie A, la compagine emiliana non vuole comunque abbassare la guardia, conscia delle insidie che può riservare un campionato livellato ed estenuante come la Serie B. A confermarlo è proprio il tecnico della formazione crociata, Fabio Pecchia, nel corso di un'intervista concessa a "La Gazzetta dello Sport".

"Un allenatore deve essere valutato per il tipo di lavoro, non solo per il risultato. Questo ti fa vivere con l’atteggiamento giusto. Tutto è iniziato con sei mesi molto impegnativi, perché lavoravamo bene e le prestazioni c’erano, ma i risultati erano altalenanti. Questo però non ha intaccato la fiducia in quello che stavamo facendo e nel percorso che avevamo intrapreso. Obiettivi della proprietà? l club vuole investire sui giovani e lavorare sulla loro maturazione calcistica. In questa stagione si vedono i diciotto mesi di intenso lavoro che abbiamo alle spalle. Primi in classifica al giro di boa? Adesso viene il difficile, dobbiamo alzare il nostro livello perché tutte le squadre crescono: già affrontare il Parma carica gli altri, il Parma capolista ancora di più, e adesso che tutti si rafforzano in sede di calciomercato per noi sarà ancora più dura. Ci sarà sempre qualcuno a insidiarci. Difficile dire chi temo di più rispetto alle altre, le squadre molto competitive ed attrezzate sono diverse, dobbiamo solo guardare a noi. Dove possiamo ancora migliorare? Bisogna capire che anche sul 2-0 le partite non sono chiuse e bisogna saperle ammazzare".