Pandolfi: “Ho segnato ancora contro il Palermo? Fortunato io e sfortunati loro…”

"Io gioco le partite come tutte le altre. Sono stato fortunato io, sono sfortunati loro (ride, ndr). Gioco sempre al massimo tutte le gare. Spero che questi gol servano alla squadra per portare il risultato a casa come stiamo facendo. Se è più importante questo gol o quello dell’andata? Sempre quello dell’andata è più importante ha dato via a tutto. Qui a Cittadella sto bene, mi fanno sentire importante. Chi sta bene da qualcosa in più. Sto dando tutto per la causa. La classifica? Se guardiamo ci gira un po’ la testa ma non la guardiamo affrontiamo le partite una alla volta. Scendiamo in campo dando tutto. Piedi per terra e lavoriamo a tre mila".