Corini: “Fatta la partita che avevamo preparato. Sostituire Stulac all’intervallo…”

Un Palermo evanescente nella ripresa, complice l'espulsione di Stulac al quinto minuto del secondo tempo. Cittadella che soffre solo nella prima mezz'ora di gara, fino a quando Pandolfi non ha punito nuovamente i rosanero. Il raddoppio di Vita ha definitivamente chiuso la partita con un Palermo già in panne. Questo il pensiero nel post partita di Eugenio Corini dopo il ko per 2-0 del "Tombolato":

"Penso che il primo tempo siamo partiti bene, dopo il gol del Cittadella si è aperto un varco ma abbiamo approcciato bene nel secondo tempo, poi siamo andati in inferiorità numerica. Col Cittadella di oggi è stato complicato, ci abbiamo provato. Non è bastato. Abbiamo lavorato bene, il primo tempo non deve finire 1-0 e nel secondo tempo non dobbiamo andare in inferiorità numerica. Se ho pensato di sostituire Stulac all’intervallo? Si a volte lo faccio, non l’ho fatto perché abbiamo recuperato Gomes negli ultimi allenamenti. Leo non è riuscito a controllare bene la palla. Non l’ho voluta forzare. Bravo Pandolfi a mettere in gol, secondo gol dovevamo gestirla meglio. Situazioni che spesso il Cittadella fa e globalmente abbiamo difeso bene. La squadra ha giocato bene, uscendo bene dalla pressione alta. I miei ragazzi hanno fatto la partita che abbiamo preparato".