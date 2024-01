Gorini: “Stulac? Pensavo giocasse Gomes. Palermo costruito per la Serie A. Il gol…”

Quinta vittoria consecutiva in casa e nono risultato utile di fila per il Cittadella che si è imposto anche in questa gara che ha inaugurato il girone di ritorno di Serie B contro il Palermo. Edoardo Gorini, tecnico amaranto, commenta così in sala stampa la vittoria per 2-0 contro i rosanero:

"Meglio di così… sono numeri importanti, numeri che partono dalla vittoria di Palermo dell’andata che ci ha dato grande convinzione, l’appetito vien mangiando, si sa che i risultati aiutano sempre. Dobbiamo essere bravi a non fermarci, adesso c’è una squadra che funziona, che va avanti da sola, dove tutti sono coinvolti. Stulac? No, pensavo giocasse Gomes. L’avevo studiata in questo modo. Stulac a differenza di Gomes se pressano va in difficoltà. E il Palermo se lo fai giocare… è una squadra costruita per salire in Serie A, nei primi minuti non siamo riusciti a fare bene, poi ci siamo sistemati e il gol ci ha dato convinzione. La vittoria è meritata. Vogliamo arrivare più in alto possibile, voglio gente ambiziosa ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Dobbiamo essere equilibrati, ci vuole sacrifico e corsa. Il nostro punto di forza è il grande coinvolgimento di tutta la squadra. Dobbiamo ragionare di partita in partita, a Terni sarà come una finale di Champions. Dopo la salvezza penseremo ai playoff o a qualcosa di impensabile, step by step. Pittarello? Gli ho detto che può far meglio, perché è così. Come tutti".