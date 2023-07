Palermo-Virtus Verona, le idee di Corini: 4-3-3, debutto Desplanches e Vasic…

L'edizione odierna di "Repubblica" fa il punto sul giorno in cui ci sarà la seconda amichevole del Palermo FC di Eugenio Corini. La squadra rosanero si allena in quel di Ronzone - in Trentino Alto-Adige - da undici giorni ed è pronta a riscendere in campo nel pre-campionato che anticipa la stagione 2023-2024, che chiamerà Brunori e compagni ad essere protagonisti in Serie B.